Лавров назвал французских военных на Украине «законной целью»

Любые французские военнослужащие на Украине, находящиеся там как в статусе инструкторов, так и наемников, представляют законную цель для России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что допускает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба. При этом бывший полковник ВМС Франции Пер де Йонг сообщил СМИ, что сейчас на Украине уже неофициально находятся французские военные инструкторы, а также персонал для обслуживания военной техники. По его словам, ожидается, что на этой неделе может быть сделано официальное заявления об отправке Парижем инструкторов на Украину, а обучение солдат ВСУ станет еще более масштабным.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, есть основания полагать, что французские инструкторы действительно уже находятся на Украине.

«Есть немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились - военнослужащими Вооруженных сил Франции, или (…) просто наемниками, - они представляют законную цель для наших вооруженных сил», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.



Предложение Макрона по Украине назвали блефом

Отметим, что ранее на остановках общественного транспорта у посольства Франции в Москве появились плакаты с изображением командира французской дивизии СС «Шарлемань» Эдгара Пюо, которого в 1945 году уничтожили советские войска, а также призывом к французским военным «не повторять ошибок своих предков» и сдаваться в плен на Украине.