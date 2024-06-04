Лавров назвал США полицейским государством

Отказ Соединенных Штатов пустить бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в очередной раз доказывает, что они стали полицейским государством. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это просто еще один пример в добавлении к многочисленным, которые подтверждают, что США, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством", - указал министр на пресс-конференции.



Отвечая на вопрос о том, может ли Москва что-то предпринять по этому поводу, Лавров отметил, что Риттер не является гражданином РФ и не обращался за гражданством.

"Поэтому предпринимать мы ничего не можем с юридической точки зрения. Но оценку нашу, наверное, не сложно угадать", - подчеркнул глава МИД.



Ранее Риттер сообщил ТАСС, что его сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в ПМЭФ. По его словам, ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, сказав лишь, что это делается по указанию Госдепартамента. Риттера вывели из аэропорта и вернули чемоданы.