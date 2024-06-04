В МИД РФ предупредили о новом майдане в Грузии

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что Запад может организовать в Грузии новый «майдан» к октябрю.

«Видим попытки западников накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов, — указал дипломат. — Не исключаем, что цель — попытаться реализовать «майданный» сценарий смены власти», — отметил дипломат.



Он пояснил, что ситуация в Грузии может превратиться в еще один очаг напряженности у российской границы.

До этого председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил о стратегическом партнерстве Тбилиси с Соединенными Штатами и Европейским союзом (ЕС) несмотря на разногласия, возникшие вокруг закона об иностранных агентах. По его словам, трудности в отношениях носят временный характер.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузии не нужны ни «майдан», ни открытие «второго фронта» против России, потому что эти события могут привести к концу существования независимой Грузии.