Путин проведет первую с 2021 года встречу с главами мировых информагентств

Президент России Владимир Путин продолжает работу в Санкт-Петербурге, где сегодня открывается крупнейший в стране экономический форум.

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Основная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стартует завтра: официальная церемония открытия намечена на 13:00 6 июня. Однако часть мероприятий пройдет уже сегодня, в так называемый нулевой день. В их числе - и традиционная встреча Путина с руководителями мировых информационных агентств. Уже много лет ее на полях ПМЭФ организует ТАСС.

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По данным организаторов, во встрече примут участие главы СМИ из полутора десятков стран, включая недружественные государства. Путин пообщается с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в восьмой раз.

Участники мероприятия имеют возможность без фиксированной повестки, в свободном режиме обсудить с российским лидером наиболее актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. Сам президент говорил, что этот формат позволяет ему озвучить позицию по вопросам, которые "представляют большой, серьезный интерес" и, "как правило, носят фундаментальный характер".

В последний раз встреча состоялась в 2021 году - из-за распространения коронавируса диалог тогда пришлось вести по видеосвязи. В 2020 году на фоне пандемии ПМЭФ в целом был отменен. До этого беседа президента РФ с главами международных информагентств, организатором которой выступает ТАСС, проводилась на полях форума регулярно с 2014 года.

Петербургская программа

Путин прибыл в родной для себя Санкт-Петербург еще накануне. Вчера вечером он провел отсюда совещание с правительством, основной темой которого было развитие автомобильного туризма.

В северной столице президент пробудет как минимум до конца рабочей недели. 6 июня он проведет в рамках ПМЭФ серию международных переговоров: в Россию с визитом приехали лидеры Боливии, Зимбабве, Республики Сербской и других стран, а также представители международных организаций.

7 июня Путин выступит на пленарной сессии форума - она станет центральным событием ПМЭФ, а после пообщается с участницами общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса".

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.