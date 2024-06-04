Песков объяснил, почему страны отказываются ехать на конференцию по Украине

Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно, поскольку они не хотят тратить время впустую. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что такое отношение государств к саммиту по украинскому конфликту можно понять, поскольку обсуждение проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат. Песков подчеркнул, что «такое праздное времяпрепровождение» является «абсурдным занятием», ведь у мероприятия нет нормального целеполагания.

«Поэтому, конечно, очень многие страны не хотят тратить время впустую», — добавил представитель Кремля.



Напомним, что международная конференция по украинскому урегулированию пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В МИД РФ заявляли, что не примут участия в конференции, даже если получат приглашение: российские власти считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон конфликта. Власти Китая подчеркивали, что поддержат только тот формат, который признают и Россия, и Украина.