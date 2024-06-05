В Кремле высказались об обязанностях Шойгу и Медведева

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и зампред Совбеза Дмитрий Медведев будут курировать разные направления оборонно-промышленного комплекса. Так об их обязанностях высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

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Сергей Шойгу занимал должность министра обороны до 7 мая 2024 года, после чего вместе со всем правительством ушел в отставку. Затем Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза, а не его место предложил экономиста Андрея Белоусова.

Песков считает неуместным называть назначение Шойгу секретарем СБ понижением по службе

Сам новый секретарь Совбеза заявлял, что его главной задачей будет решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. По словам Шойгу, на новой должности он будет заниматься темами поставки боеприпасов и военной техники.