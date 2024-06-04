США для России являются сейчас враждебной страной, как и Россия для США. На это обратил внимание на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ американского Госдепартамента выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Песков отметил, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, "тем более во вражескую страну".