Пушков прокомментировал «идиотское решение» США

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил, что США оказались в заложниках у Украины. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию New York Times о тревожности в администрации президента США Джо Байдена относительно возможной ядерной эскалации из-за разрешения наносить удары по России.

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Пушков задался вопросом, не тревожились ли в Белом доме, когда принимали «идиотское решение» передавать Киеву ракеты, и о чем думали, «особенно если президент уже думать не умеет».

«Теперь сами же признают: вот, мол, отдали ракеты режиму, "которому нечего терять". И не знают, как этот режим теперь использует эти ракеты. Так вы теперь его заложники! Не сообразили еще?» — написал сенатор.

Член Совфеда добавил, что США давно не совершали «ничего более глупого, безответственного, основанного на тупом стремлении "победить" там, где можно только проиграть». По мнению Пушкова, «падающие сверхдержавы» совершают одну глупость за другой, и в текущей ситуации Вашингтону «остается только молиться».