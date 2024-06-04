МИД России опроверг сообщения о том, что талибы* (представители движения «Талибан»*, признано в России террористической организацией и запрещено) отказались ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Как сообщает РИА Новости, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что министр труда афганского правительства уже едет в Россию.

Ранее об отказе талибов* ехать на ПМЭФ сообщил Telegram-канал Mash. В публикации утверждалось, что причиной стал инцидент с недопуском в Россию части делегации «Талибана»*, направлявшейся в Казань на форум «Исламского мира» в мае.

«Нет. Министр труда уже в пути», — прокомментировал эту информацию Кабулов, добавив, что главу афганского ведомства сопровождают несколько человек.

Напомним, что на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет принять решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористов. Кабулов подчеркивал, что МИД РФ и Минюст закончили проработку вопроса о снятии статуса, а предложение уже направлено президенту России Владимиру Путину — он примет окончательное решение.

* запрещенная в России террористическая организация