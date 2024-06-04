Прекращение поставок оружия Киеву позволит быстро завершить конфликт на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

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Глава Госдумы заявил о лицемерии Запада, у которого, по словам политика, мирные инициативы по Украине сочетаются с разрешением Киеву бить западным оружием по российской территории.

Наиболее эффективным путем выхода из кризиса стало бы прекращение военной помощи Киеву, подчеркнул он.

Помимо этого, Володин объяснил отказ ряда участников ехать на мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня.