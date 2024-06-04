Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал швейцарскую конференцию по Украине, заявив, что решение украинского вопроса невозможно без участия России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Володин отметил, что Китай и Саудовская Аравия решили не отправлять своих представителей на форум, так как он пройдет без России. Спикер Думы добавил, что даже Австралия, союзница США, вместо премьера отправит в Швейцарию министр системы страхования инвалидности.

По мнению Володина, все больше стран приходят к выводу, что политика США и ЕС основывается на «лицемерии и двойных стандартах». Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель заявляют о своем стремлении к мирному урегулированию, но в то же время разрешают ВСУ наносить удары по целям в РФ западным оружием. Володин подчеркнул, что самым быстрым и эффективным способом завершить конфликт было бы прекращение поставок оружия Украине.

«Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал», - заявил спикер Думы.

Международная конференция, посвященная урегулированию на Украине, пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам. Российские дипломаты заявляли, что РФ не примет участия в конференции, даже если получит приглашение: власти страны считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

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В Китае заявляли, что поддержат только тот формат, который признают и Россия, и Украина. Не будет на конференции и президента США Джо Байден. Вместо этого он примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.