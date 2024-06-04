В ГД захотели ужесточить требования к проведению квестов для взрослых

Квесты должны проводиться по четким правилам, без создания условий, угрожающих жизни и здоровью участников таких игр, и под присмотром профессиональных аниматоров или инструкторов. Для этого нужно разработать ГОСТ на взрослые квесты, по аналогии с детским ГОСТом, который уже создан, рассказали "Российской газете" в Адвокатской палате Москвы.

Там отметили, что речь об этом накануне шла на встрече первого заместителя председателя Госдумы Яны Лантратовой с адвокатом Павлом Левшуном. Именно он представляет интересы детей, пострадавших при пожаре на хоррор-квесте 11 сентября 2022 года в Москве.

На одном из этапов прохождения квеста участники должны были зажечь газовую лампу. Но она взорвалась, загорелась, и пламя перебросилось на потолок квест-рума. Плавленый пластик начал капать с потолка и попал на одежду одного из участников. При этом подростки находились в клетке и не могли выбраться самостоятельно. В итоге четверо детей и двое организаторов квеста получили ожоги различной степени тяжести.

Сейчас предварительное следствие об этом ЧП окончено и дело передано в Лефортовский суд Москвы для рассмотрения по существу.

И это не единственный такой случай. Трагические происшествия на квестах происходят регулярно. Так, в том же 2022 году девушка чуть не лишилась четырех пальцев, когда в процессе прохождения квеста ей ударили по руке тупым топором.

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась СМИ, что во время квеста организаторы применяли силу - душили и били током, а на просьбы прекратить издевательства никак не реагировали. Квест неожиданно превратился в игру на выживание для группы московских школьников. Организатор настолько вжился в роль злодея, что начал размахивать бейсбольной битой, пытался душить и даже поджигать подростков.

По словам Яны Лантратовой, за последние несколько лет региональные прокуроры выявили почти девять тысяч нарушений при проведении квестов, аттракционов и эксплуатации спортивно-игровых площадок.

Возбуждено и расследуется 27 уголовных дел. "Большинство травматических случаев, кстати, были связаны с деятельностью аниматоров-актеров, осуществляющих телесный контакт с участниками квестов", - отметила депутат. Актеры - профессионалы в своем мастерстве, но квесты - не съемочная площадка. Работать с людьми должны подготовленные специалисты.

Новый ГОСТ на квесты для детей от 6 до 18 лет устанавливает запрет на использование в квестах опасных элементов, которые могут причинить травмы участникам. К ним относятся высокотоксичные материалы, взрывчатые вещества, опасные химические реагенты, открытый огонь, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, включая пилы и молотки. В квесте должно быть предусмотрено, что участники могут остановить его в любой момент, организатор при этом обязан прервать игру. Также недопустимы любые болевые и грубые контакты с участниками. У аниматоров должны быть справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Как отметил адвокат, инцидентов стало меньше после вступления нового ГОСТа.

Яна Лантратова и Павел Левшун обсудили дальнейшие шаги по стандартизации проведения квестов и ужесточению требований к аниматорам не только для детей, но и для взрослых.