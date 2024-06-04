В России спрогнозировали полное прекращение усыновления детей иностранцами

В России ожидается полное прекращение детей иностранными гражданами. К такому выводу пришла уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова

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В докладе о деятельности детского омбудсмена в 2023 году, опубликованном 3 июня, указано, что такое развитие событий возможно в ближайшем обозримом будущем. На это указывает складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами.

1 августа 2022 года в Госдуму также внесли законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран. С 2013 года в России действует «закон Димы Яковлева», ставший ответом на американский «акт Магнитского». Согласно ему, американским гражданам запрещено усыновлять российских детей. Закон был назван в память о двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле, спасти малыша не удалось.