Посольство РФ: под маской шведской "свободы слова" скрывается русофобия

Посольство России в Стокгольме назвало шведскую "свободу слова" русофобией и лицемерием. Об этом сообщает Telegram-канал дипломатического представительства.

Посольство отметило, что все громкие слова о свободе слова и о независимости средств массовой информации являются лишь ширмой. Так массовой клеветнической атаке со стороны шведских СМИ подвергся "Союз русских обществ в Швеции" и его отдельные представители.

Дипломатическое представительство подчеркнуло, что, если речь идет о выражении симпатии России, то в Швеции сразу же забывают о всякой свободе слова. До этого сообщалось, что Швеция намерена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW&C.

31 мая сообщалось, что Украина и Швеция подписали оборонное соглашение. Договор предполагает, что Швеция выделит Украине около €6,5 млрд военной помощи с 2024 по 2026 год.