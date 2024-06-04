Захарова обратилась с призывом к США по поводу Риттера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти США ответить на вопрос, какой поправкой конституции они руководствовались, не выпустив Скотта Риттера из страны.

"По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Ритера, который направлялся на Питерский форум (ПМЭФ - прим. ТАСС). Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?" - говорится в записи Захаровой в ее Telegram-канале.

Мэр Липецка Евгения Уваркина подала в отставку

Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер сообщил ТАСС, что его сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, сказав лишь, что это делается по указанию Госдепартамента. Риттера вывели из аэропорта и вернули чемоданы.

Первая поправка к американской конституции гарантирует свободу слова и свободу прессы, четвертая поправка запрещает необоснованные обыски и задержания.