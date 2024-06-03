Все украинцы, вне зависимости от занимаемого положения, для США представляют собой инструмент достижения геополитических целей, являются разменной монетой в конфликте, рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не сможет приехать на саммит мира в Швейцарии. Страну будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Сперва американцы вовлекали Украину в НАТО, что вылилось в боевые действия. При этом США очень лениво поддерживают Киев. Затем, во время переговоров в Стамбуле, британцы пообещали победу — результат аналогичный», подчеркнул Толмачев.

История с конференцией, уточнил парламентарий, также отчетливо показывает, что «для американцев украинцы вообще и Владимир Зеленский в частности — инструмент, разменная монета».

Стало известно, кто представит США на конференции по Украине в Швейцарии

По его мнению, конфликт на Украине проходит по стандартному сценарию: заокеанский хозяин «кидал кости псам, надеялся, что те укусят соседей за пятку», затем наигрался и забыл о них. В следующий раз, констатировал он, США используют какую-либо другую страну и все повторится по той же схеме.