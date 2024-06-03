В Госдуме посоветовали Нидерландам «не будить русского медведя»

Депутат Госдумы Тамара Фролова посоветовала Нидерландам «не будить русского медведя». Таким образом она прокомментировала в беседе с «РИА Новости» решение королевства разрешить Украине использовать их F-16 для ударов по территории РФ.

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По мнению Фроловой, Запад « не осознает, что чем больше он испытывает терпение нашей страны, тем сильнее будет ответный удар».

«Лучше не будить русского медведя! Безумные, услышьте: русские долго терпят, но больно бьют», — сказала она.

Также Фролова отослала к наследию немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который лучше нидерландских современников знал русских и во всей полноте понимал последствия опрометчивых шагов против России.

«Про украинских марионеток в руках Запада и говорить не приходится. Но когда ситуация обретает поворот прямой угрозы для мирных жителей нашей страны, то это уже переход за "красную черту"», — отметила депутат.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство позволит Киеву использовать свои F-16 для ударов по военным целям на территории России. Единственным условием страны к Киеву является «соблюдение международного права и права на самооборону».