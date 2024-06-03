Российский посол заявил, что РФ не нуждается в оружии из Китая

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что РФ не нуждается в поставках оружия из Китая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

Таким образом Келин прокомментировал слова Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что Россия получает оружие от Китая.

«Как я сказал, наша экономика переориентировалась на снабжение армии, и у нас достаточно производственных мощностей делать это самим. <...> По сути нам это совсем не требуется», — заявил он.

Помимо этого, посол назвал «очень успешным» визит президента России Владимира Путина в Китай. По его словам, в данный момент между странами продолжают расти торговые отношения.

Ранее Грант Шаппс заявил, что Россия получает от Китая оружие, которое используется в зоне СВО.