Захарова прокомментировала публикацию о «подкупе» политиков Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью РБК, что ведомство рассматривает публикацию в The Washington Post о «подкупе» европейских политиков как «переход от пропаганды к гонениям».

Ранее в The Washington Post появилась статья о том, что Россия якобы использовала базировавшийся в Чехии портал «Голос Европы» для передачи нескольких сотен тысяч евро ряду крайне правых политиков в преддверии выборов в Европарламент.

«Мы расцениваем происходящее на Западе как переход от пропаганды к гонениям на СМИ и журналистов по политическим и этнокультурным признакам и мотивам», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что на фоне сложной международной обстановки западные СМИ и политики нередко обвиняют Россию во вмешательстве в выборы различного уровня и кибератаках. В Москве отрицают все обвинения и заявляют, что РФ соблюдает устав ООН, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.