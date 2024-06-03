МИД России ввел санкции против журналистов и экспертов Британии

МИД России ввел санкции против ряда политиков, журналистов и экспертов Британии по обвинению в антироссийской деятельности. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

«Среди них [против кого введены санкции] местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране», — отмечается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали Лондон отказаться от курса на военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Российская сторона подчеркнула, что это лишь затягивает урегулирование конфликта.