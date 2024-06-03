Захарова дала совет Джорджу Клуни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила актеру Джорджу Клуни и его организации "Фонд Клуни за справедливость" вместо оправданий заняться реальной помощью журналистам и добыть список "погибших" в Буче из-за "российского насилия" граждан.

Дипломат обратила внимание на опровержение Клуни высказываний одного из сотрудников фонда, согласно которым организация намерена добиваться от Евросоюза и Международного уголовного суда (МУС) арестов находящихся за рубежом российских журналистов.

"Мы как раз очень хорошо поняли и [Джорджа] Клуни, и его организацию ("Фонд Клуни за справедливость" - прим. ТАСС). Поэтому хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список "погибших" в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв "российского насилия", - написала она в своем Telegram-канале.

Обратившись к Клуни, дипломат отметила, что до сих пор "никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи".

"Опубликуйте список - спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник", - заключила Захарова.

Ранее на странице фонда Клуни в X (ранее Twitter) было опубликовано заявление Джорджа Клуни, в котором он опроверг высказывания одного из сотрудников фонда, согласно которым организация намерена добиваться от Евросоюза и Международного уголовного суда (МУС) арестов находящихся за рубежом российских журналистов.

31 мая сотрудник Фонда Клуни Анна Нейстат заявила в интервью радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом), что учрежденная Клуни и его женой Амаль Клуни организация "Фонд Клуни за справедливость" хочет добиться от стран ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. По ее словам, фонд намерен ходатайствовать в МУС о возбуждении уголовных дел в отношении российских журналистов, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе. Фонд также якобы хотел побудить отдельные страны Евросоюза выписывать закрытые ордера на арест российских журналистов, чтобы держать их в неведении и задерживать при выезде в другие страны.