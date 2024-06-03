Захарова обратилась к Джорджу Клуни после угроз российским журналистам

Фонду Джорджа Клуни нужно заняться реальной помощью журналистам и, например, добыть список "погибших" в Буче горожан, чьи тела мировые СМИ представили якобы в качестве жертв "российского насилия", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Представляете, Джордж, до сих пор никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи. Опубликуйте список - спасите западных журналистов от исторического бесчестия", - написала она.

Клуни прокомментировал планы его фонда преследовать российских журналистов

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что Фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе.

В Кремле идею Фонда Клуни назвали безумной, а в Госдуме предложили признать его деятельность в РФ нежелательной.

Самому Клуни в итоге пришлось оправдываться, говоря, что его сотрудница "неправильно выразилась". Он заверил, что в Фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если не согласны с ними.