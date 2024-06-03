Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина «не гнушается никаких подлогов» и устраивает инсценировки гибели мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал сообщения о планах Украины инсценировать гибель жителей Херсона. РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на местное пророссийское подполье, что для этого в город отправили группу режиссеров и военных корреспондентов. Песков заявил, что об информационных подлогах и операциях Украины по дезинформации хорошо известно.

«Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь, по-русски [говоря]», - подчеркнул представитель Кремля.

В декабре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче, отметив, что никаких данных о «замученных и убитых» до сих пор предоставлено не было. Он предложил СМИ провести расследование и «затребовать имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года».