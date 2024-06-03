Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в разговоре с Рамблером рассказал о побеждающей на выборах президента Мексики Клаудии Шейнбаум, а также оценил перспективы отношений Москвы и Мехико на фоне смены мексиканского руководства.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что по результатам выборов кандидат от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства. Впервые в истории страны этот пост займет женщина. Как пишет CNN, Шейнбаум, согласно предварительным данным, набрала от 58,3% до 60,7% голосов. Кандидат от оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес набрала от 26,6% до 28,6% голосов.

Эксперт подчеркнул, что Шейнбаум пользовалась поддержкой уходящего с поста главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и стала преемницей политика.

Шейнбаум – это опытный политик. Она была мэром Мехико и достаточно хорошо проявила себя на этой должности. Кроме того, Шейнбаум – известный ученый и лауреат Нобелевской премии [в 2007 году она получила Нобелевскую премию мира в составе межправительственной группы экспертов по изменению климата – прим. ред.] В пользу ее сыграла весьма успешная политика Лопеса Обрадора. В целом Шейнбаум — это левоцентристский политик, она ведет достаточно скромный образ жизни и ориентирована на решение социальных проблем, на сокращение государственного аппарата. Збигнев Ивановский Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, доктор политических наук

Внутренняя и внешняя политика Мексики при Шейнбаум будет преемственной по отношению к курсу ее предшественника Лопеса Обрадора, отметил эксперт, напомнив вместе с тем о тесных экономических связях страны с США.

«Порядка 80% мексиканского экспорта идет на американский рынок, а экономика в значительной мере определяет и политику, поэтому в Мексике все же «оглядываются» на США. Однако внешнюю политику Мексики можно назвать двойственной. С одной стороны, страна ориентируется на Соединенные Штаты, а, с другой стороны, - на Латинскую Америку. Страна одновременно входит и в новое Североамериканское соглашение о свободной торговле [наряду с США и Канадой], и в Тихоокеанский Альянс - вместе в Колумбией, Перу и Чили. Так что политика Мексики в значительной мере зависит от США, но вот, по крайней мере, уходящий президент страны Лопес Обрадор не всегда поддерживал США в определенных вопросах», - отметил эксперт.

Политика Мексики в отношениях с Россией в дальнейшем не претерпит серьезных изменений и останется многовекторной, считает специалист.

«Полагаю, отношения Москвы и Мехико останутся на нынешнем уровне… Сейчас Мексика занимает достаточно сдержанную позицию по отношению к Российской Федерации – там стараются не обострять ситуацию, но в то же время выступают за мирное разрешение всех конфликтов. Более того, ранее Лопес Обрадор призывал прекратить все вооруженные конфликты, добиться всеобщего мира и направить все средства на борьбу с глобальным кризисом, на решение проблем с бедностью и так далее. Полагаю, новый президент Мексики разделяет эту позицию, по крайней мере между Шейнбаум и Лопесом Обрадором ранее не наблюдалось никаких противоречий. Думаю, политика Шейнбаум будет преемственной», - заключил Ивановский.

В МИД РФ ранее поздравили Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике.