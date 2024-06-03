Россия направила запросы четырем странам из-за терактов на «Северных потоках»

Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы в Соединенные Штаты, Германию, Францию и Кипр в связи с терактами на «Северных потоках». Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

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По данным ведомства, США, Кипр и Франция не расследовали способы финансирования этих подрывов, а власти Германии не выполняют международные обязательства по сотрудничеству с Россией. При этом все страны остаются участниками международных антитеррористических конвенций.

— Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма – подрывом газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — заявил Иванов.

В направленных запросах Россия обратила внимание стран на необходимость исполнения обязательств по этим документам, сообщило РИА Новости.

14 мая экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявил, что участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. По его словам, сначала именно в Житомирской области проводились тренировки, потом в Румынии рядом с базой НАТО. Там участники тренировались на Южных потоках, после чего арендовали яхту. Затем, по словам бывшего депутата, их перевезли в Польшу.