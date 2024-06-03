В МИД РФ поздравили Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, безусловно, поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом", - сказал замминистра иностранных дел, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным Национального избирательного института Мексики, кандидат от проправительственной коалиции "Продолжим вместе творить историю" Клаудия Шейнбаум лидирует на президентских выборах, набирая почти 57,3% голосов после обработки 25% бюллетеней. Ее главный соперник от оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес получает 30% голосов. На третьем месте Хорхе Альварес Майнес от партии "Гражданское движение".