МИД РФ предостерег США от просчетов с фатальными последствиями

Россия предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву совершать атаки американским оружием вглубь территории России.

Заместитель главы дипломатического ведомства подчеркнул, что Москва призывает Вашингтон относиться к российским предупреждениям с максимальной серьезностью.

МИД прокомментировал возможность применения Киевом Patriot в небе над РФ

«Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить. Президент РФ неоднократно высказывался на эту тему», — сказал Рябков.

Дипломат также прокомментировал украинские атаки на системы предупреждения о ракетном нападении. По его словам, такие поползновения будут пресекаться. Замминистра добавил, что США не делают ничего, чтобы пресечь провокации Киева, однако «это не бесплатно» и Вашингтон «почувствует» последствия. Ответ на поощрение атак со стороны Соединенных Штатов может быть ассиметричным, заключил он.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории. Как сообщали СМИ, ранее политик выступал против этого, однако изменил свою позицию из-за российского наступления на харьковском направлении.