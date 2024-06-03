Володин обвинил Запад в попытке переписать историю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон и Брюссель в переписывании истории и призвал сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента России.

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3 июня спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин и главы делегаций ПА ОДКБ возложили цветы к Мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алмате.

В ходе церемонии Вячеслав Володин обратил внимание на то, что в Казахстане бережно хранят память о солдатах и офицерах Советской армии и общей для всех народов СССР победе в Великой Отечественной войне.

«История у нас общая. Мы вместе защищали нашу страну — Советский Союз, очищали мир от фашистской мрази, нечисти. (…) Нам крайне важно укреплять межнациональное единство, сделать все, чтобы защитить правду о тех тяжелых, трагических годах. Вашингтон и Брюссель пытаются сделать все, чтобы переписать историю, оболгать ее, но мы не приемлем того, что оскорбляет память о наших дедах и прадедах», - заметил председатель Госдумы.

Он также призвал передавать память о подвиге Героев Великой Отечественной войны будущим поколениям.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что «вызывают сожаление» попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые сражались за страну против Третьего Рейха.