МИД РФ: Россия примет все меры по нейтрализации угроз
Запад идет по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.
"Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление руководителя рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фройдинга, который не исключил применения ЗРК Patriot для поражения воздушных целей в небе над Россией.
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Также в МИД РФ назвали перекладыванием с больной головы на здоровую слова Блинкена о том, что Россия проводит гибридные атаки на границах стран НАТО.