Запад идет по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.

"Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление руководителя рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фройдинга, который не исключил применения ЗРК Patriot для поражения воздушных целей в небе над Россией.

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