Названы три вопроса, которые Путин обсуждал на встрече с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин обратился к руководителю КНР Си Цзиньпину на встрече по трем вопросам, сообщили Financial Times источники. Речь шла о сделке по «Силе Сибири-2», расширению активности банков Китая в России и отказе от участия в конференции по Украине.

В FT, указали, что сделка по газопроводу застопорилась в связи с ценовыми требованиями Китайской стороны. По данным газеты, в Росси считают, что требования КНР по объемам поставок и цене необоснованны. По ее информации, Пекин запросил цену, «близкую к сильно субсидируемым российским внутренним ценам» и хочет покупать небольшую долю от планируемой мощности газопровода.

Кроме того, в британской газете указали, что РФ и КНР обсуждают возможно того, чтобы один или несколько китайских банков «финансировали торговлю компонентами для российской оборонной промышленности». Это повлечет санкции США, говорится в публикации. В FT также обратили внимание, что Китай пропустит саммит Украины в Женеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении из Харькова попросил американского главу и китайского председателя поддержать саммит. По его словам, так политики, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке мероприятия, смогут проявить «лидерство в приближении мира».