Аспирантам предложили увеличить стипендию до 60 тыс. рублей

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову с предложением выплачивать аспирантам, которые показывают хорошую успеваемость и которые ведут исследования в приоритетных для страны направлениях, стипендию в 60 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Как заявила парламентарий, полноценное освоение образовательной программы аспирантуры и погружение аспирантов в тему своего научного исследования может быть затруднено из-за невысокого размера стипендиальных выплат. По этой причине студенты не имеют возможности полностью посвятить себя исследуемой области и развивать науку страны. В результате они вынуждены «для обеспечения собственного выживания» работать полный рабочий день в сфере не связанной с исследуемой им областью.

Для решения проблемы законодатель предложила учредить государственный фонд поддержки обучающихся в аспирантуре, из средств которого выплачивать стипендии аспирантам, имеющим хорошую успеваемость и осуществляющим исследование на приоритетных для России направлениях. Речь идет, например, о промышленности, медицине и других.

Лантратова также предлагает установить обязательным условием выплаты указанной суммы аспиранту успешную защиту кандидатской диссертации. Такие меры помогут финансово поддержать молодых ученых и позволят им посвятить время научным исследованиям и разработкам, что будет способствовать «развитию российской науки и увеличению ее конкурентоспособности на глобальном рынке».