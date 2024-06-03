Рабочую неделю для женщин с двумя детьми хотят сократить

ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в понедельник на рассмотрение законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели, сообщает ТАСС.

Документом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. Таким образом, время их работы составит 39 часов в неделю. По словам депутатов, такая продолжительность рабочего времени применима в случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.

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Данные меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени. Парламентарии указали, что это не повлечет за собой колоссальных последствий для рынка труда и не скажется отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме женщин с несовершеннолетними детьми.

Отмечается, что действующие льготные меры практически полностью игнорируют такую категорию, как женщины с двумя детьми.