В России готовят закон о платформенной занятости

Организации смогут на время передавать своих специалистов другим работодателям на определенных условиях, а соблюдение отраслевых соглашений между профсоюзами и объединениями предприятий будет контролироваться напрямую Рострудом — такие новшества предусмотрены пакетом поправок в Трудовой кодекс РФ, который разработан группой законодателей во главе с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Кроме того, исполнители заказов агрегаторов доставки еды или такси смогут открыть счет пенсионного страхования в Соцфонде — это предусмотрено готовящимся в парламенте законом о платформенной занятости в России. Как рассчитывают законодатели, оба документа будут приняты до конца 2024 года. О том, что в ближайшее время изменится в трудовом законодательстве, «Парламентской газете» рассказал один из авторов поправок, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

О заемном труде

Трудовой кодекс приняли более 20 лет назад — в феврале 2002 года. И все эти годы в ТК активно вносили поправки — журналисты даже прозвали его «трудным ребенком российского законодательства». Впрочем, это объяснимо: страна перешла к новой экономической модели от монополии государства к рыночной экономике, и время от времени отношения между государством, работником и работодателем требовали донастройки.

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Одновременно в России принимали законы, которые тоже касались прав участников трудовых отношений. Это требовало их отражения в Трудовом кодексе. Последним таким документом стал закон о занятости населения в России, принятый в декабре 2023 года: его появление потребовало целого пакета поправок в трудовое законодательство страны. Их подготовила и недавно внесла в парламент большая группа сенаторов и депутатов Госдумы. Свидетельством особой важности документов стало то, что возглавили коллектив соавторов оба председателя палат — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Как рассказал «Парламентской газете» один из разработчиков поправок Андрей Исаев, изменения вводят сразу несколько важных новелл. Одна из них — возможность для организации предоставлять свой персонал другому работодателю на время. В России заемный труд запрещен, но, как пояснил депутат, есть ситуации, когда передачу работников другому работодателю можно разрешить. Но передавать работников нельзя на предприятие или в компанию, где идет забастовка, имеются трудовой спор, вредное производство или опасные условия труда. Важно, что теперь не только зарплата временных работников не может быть ниже, чем у постоянных сотрудников, но и условия труда не хуже.

О прерывающемся трудовом договоре

Временный перевод работника организацией, с которой у него заключен договор, может оформляться не только с помощью дополнительного соглашения. Законопроект вводит еще один механизм: можно приостановить действующий договор и заключить его с новым работодателем, но только с обязательным восстановлением на прежнем месте по истечении того или иного срока.

К примеру, предприятие испытывает временные трудности, но рассчитывает со временем возобновить работу. Но несколько месяцев платить зарплату людям точно не сможет. Тогда, согласно проекту поправок, руководитель сможет приостановить трудовой договор с работниками, чтобы они пошли на другое место работы, в том числе по направлению службы занятости. А когда предприятие будет готово вновь запуститься, его сотрудники вернутся и договор с ними возобновится автоматически.

О «третейском» Роструде

Еще одна важная поправка — передать контроль над исполнением соглашений между профсоюзами и работодателями Роструду. Как пояснил Исаев, речь идет не о коллективных договорах, а о больших отраслевых соглашениях профсоюзов с объединениями работодателей, которые могут заключаться в регионе.

Причем Роструд будет контролировать и подключение к отраслевым соглашениям всех предприятий отрасли — если большинство работников отрасли входят в профсоюз и большинство работодателей подписали такое соглашение, оно публикуется на сайте Минтруда, после чего все организации отрасли, не предоставившие письменный мотивированный отказ, обязаны его выполнять.

О долгах по зарплате

Законопроект также дополняет Трудовой кодекс нормой, которая устанавливает ежегодный основной оплачиваемый отпуск для работников, являющихся инвалидами, продолжительностью не менее 30 календарных дней.

Кроме того, законопроект закрепляет в Трудовом кодексе основные направления борьбы с просроченной задолженностью по заработной плате. В частности, предполагается создание межведомственной комиссии, в которую в обязательном порядке в каждом регионе России войдут представители сторон социального партнерства. Они будут обобщать информацию об имеющейся просроченной задолженности, о рисках, возникающих в связи с этим, будут вырабатывать дорожную карту для покрытия долга по зарплате, принимать меры, чтобы предотвратить его возникновение.

Например, такие комиссии будут иметь право заслушивать тех работодателей, у которых возникли сложности с оплатой труда, простой или остановка производства.

О Совете операторов цифровых платформ

Отдельный закон готовят о деятельности платформ занятости, через которые десятки миллионов людей ежедневно заказывают еду, такси, доставку — документ планируют внести в Госдуму до конца июля. Известно, что между профсоюзами и цифровыми агрегаторами идет острый спор, в каких отношениях состоят водители или курьеры с цифровыми площадками — «работник — работодатель» или нет? С одной стороны, платформы ставят перед теми же курьерами дисциплинарные задачи — носить определенную форму, выполнять заказ в определенное время и так далее. Это похоже на трудовые отношения. С другой стороны, зарплату платформы сотрудникам не платят, и даже наоборот — берут процент с каждого заказа. Кроме того, работник может взять заказ, а может не взять — ситуация для трудовых отношений расплывчатая.

Чтобы снять накопившиеся вопросы, проект нового закона предполагает создание Совета операторов цифровых платформ — именно эта структура, работающая на принципах саморегулируемой организации, должна будет регулировать взаимодействие между платформами и исполнителями, определять условия возмещения ущерба и прочие вещи.

О пенсиях для таксистов и курьеров

Также проект закона предлагает ввести реестр исполнителей заказов, которые идут через интернет-платформы — как пояснил Исаев, это необходимо, чтобы создать условия для соцстрахования. Ведь сегодня многие люди выбирают работу курьера или водителя такси как основное место труда. Но работа по заказам с цифровой платформы не идет в трудовой стаж, а больничные и отпуска таких исполнителей не оплачиваются.

«Мы предлагаем прописать законодательно следующие условия: если исполнители работают на платформе и они есть в реестре, то в Социальном фонде будет открыто дело на каждого из них, после чего человек сможет перечислять средства себе на пенсию, на больничные нужды и прочее. При этом платформа должна создать все условия для открытия счета в Соцфонде, а Совет ОЦП должен давать преференции тем, кто согласился на добровольное соцстрахование», — пояснил Андрей Исаев.

Он также рассказал, что для таких случаев в Соцфонде разработают разные страховые пакеты. Тем, кто захочет страховаться только по болезни, будет установлен один процент отчислений от месячного заработка, для тех, кто хочет получать полноценную пенсию, — другой, кто хочет страховать себя только на выплату отпускных — третий.

Авторы новых изменений в законодательство рассчитывают, что и поправки в Трудовой кодекс, и закон о платформенной занятости примут до конца 2024 года.