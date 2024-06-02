$90.19+0.4097.79+0.66
Войти в почту

Сенатор Джабаров поддержал отказ Саудовской Аравии ехать на саммит по Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров положительно оценил решение Саудовской Аравии отказаться от участия в саммит по Украине в Швейцарии.

Джабаров поддержал отказ Саудовской Аравии ехать на саммит по Украине
© РИА Новости
«Если это подтвердится, это разумное решение, ничего здесь сверхъестественного нет», — сказал сенатор в разговоре с «Лентой.Ру».

Он отметил, что данный конфликт между Украиной и Россией, а потому странно пытаться урегулировать ситуацию без участия одной из сторон.

«Я думаю, пример Саудовской Аравии сподвигнет некоторые другие страны задуматься, посылать ли им туда своих представителей», — указал сенатор, выразив также мнение, что даже если государства и пошлют своих представителей, то они будут невысокого уровня.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Причиной отказа стало отсутствие России на саммите.

Политика
Владимир Джабаров
Совет Федерации
Мнения