Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов

Бывший заместитель главы МИД РФ Анатолий Викторович Потапов скончался на 82-м году жизни, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Потапов умер в субботу, 1 июня, после скоротечной болезни.

Прощание состоится во вторник, 4 июня в траурном зале ЦКБ в 11:30.

Анатолий Викторович Потапов родился в 1942 году, в 1968 году окончил Московский горный институт, а потом Высшую партшколу.

Потапов занимал руководящие посты в администрации президента, был старшим советником посольства России в КНР, послом в Болгарии, заместителем министра иностранных дел, заместителем министра по делам СНГ.