Лавров на переговорах выучил несколько слов на узбекском

Журналистка из Узбекистана научила нескольким словам на узбекском языке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который владеет английским, французским и сингальским. "Урок" состоялся на полях государственного визита президента России Владимира Путина в Ташкент, следует из фрагмента программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" с Павлом Зарубиным.

Перед пресс-конференцией Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к Лаврову подошла узбекская журналистка.

"К сожалению, я узбекского языка не знаю", - сказал было российский министр. "Хотите я вас научу? Рахмат - это спасибо. Мархамат - это пожалуйста", - не растерялась его собеседница. "Рахмат, мархамат", - с улыбкой повторил главный российский дипломат.

После чего журналистка поблагодарила министра.

В репортаже отмечается, что Лавров начинал свою карьеру в советском посольстве в Шри-Ланке под руководством занимавшего на тот момент пост посла в Коломбо Рафика Нишанова, который позднее стал первым секретарем ЦК компартии Узбекской ССР. С 1972 по 1976 год в своей первой длительной загранкомандировке будущий министр был переводчиком, заведующим протоколом, личным секретарем и помощником Нишанова.

Президент РФ посетил Узбекистан с государственным визитом 26-28 мая. Изначально программа визита была рассчитана на два дня, но в итоге российский лидер провел в Ташкенте еще один день.