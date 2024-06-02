Путин оценил фрукты из Узбекистана

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана за вкусные фрукты. Этот эпизод показали в воскресной передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Президент России в конце мая посетил Узбекистан с государственным визитом. Перед переговорами с главой республики Шавкатом Мирзиёевым Путин отдельно поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана Иброхима Абдурахмонова.

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — сказал Путин.

После этого Абдурахмонов дал телеинтервью и отметил, что оценка российского президента накладывает большую ответственность. По его словам, узбекская продукция присутствует на российском рынке, но в Ташкенте хотят расширить поставки.