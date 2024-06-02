В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Китай якобы является инструментом в руках Владимира Путина из-за отказа посещать саммит в Швейцарии.

В своем Telegram-канале Джабаров заявил, что сам Зеленский представляет инструмент в руках США. Сенатор поинтересовался у "нелегитимного президента Украины", не является ли он инструментом Соединенных Штатов и стран Запада в попытке "уничтожить Россию".

"Ответ на поверхности: является. Не только инструментом, но и марионеткой, готовой пожертвовать своим народом во исполнение задач "Вашингтонского обкома" по нанесению России стратегического поражения", - написал Джабаров.

До этого Владимир Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском "саммите мира" в Швейцарии. По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.