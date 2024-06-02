Вице-премьер правительства республики Крым Георгий Мурадов прокомментировал высказывания шефа Пентагона Ллойда Остина о причинах украинского конфликта, пишет РИА «Новости».

Ранее глава ведомства на конференции по безопасности в Сингапуре отказался признавать ответственность НАТО за конфликт на Украине. По его мнению, не стремление альянса к экспансии, а поведение Москвы стало причиной начала военных действий.

«У Ллойда Остина, судя по всему, психологический недуг в виде измененного состояния сознания, говоря медицинским языком, а по-простому — отшибло память», — подчеркнул Мурадов.

Чиновник отметил, что причиной столкновения стало именно стремление блока затянуть Киев в НАТО и превратить часть исторической России в её врага. Он добавил, что начал украинский конфликт именно Североатлантический альянс, решивший подчинить себе одну из ветвей русского народа.

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Остину для восстановления памяти следует перечитать предложения Москвы о гарантиях безопасности от декабря 2021 года, где «черным по белому написано, что присоединение Украины к альянсу должно быть исключено», констатировал Мурадов.