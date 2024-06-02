В Крыму призвали бойкотировать конференцию Зеленского

В Крыму надеются, что страны мира не будут участвовать «в разрушительной пропагандистской операции» Киева — так называемой «мирной конференции» в Швейцарии. Об этом заявил постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Его цитирует РИА Новости.

«Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России», — сказал Мурадов.

По его словам, предстоящая конференция является фейковым мероприятием, нацеленным против безопасности России и несущим эскалацию украинского конфликта.

Мурадов считает, что Зеленский устраивает в Швейцарии лже-конференцию не только антироссийского, но и антиукраинского характера. Странам следует не только воздержаться от участия в ней, но и осудить ее как оскорбительную для мировой ядерной державы — России.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Представители России на нее не поедут. Также от участия отказались Китай, Бразилия и другие страны, не видящие смысла в одностороннем проукраинском мероприятии.

Ранее Зеленский пожаловался на желание ряда стран «сорвать саммит».