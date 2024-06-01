Медведев: "Чилингаров был бесконечно предан своему делу"

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова. Смерть исследователя и политика стала потерей для всей страны, говорится в телеграмме с соболезнованиями, о содержании которой сообщает секретариат зампреда СБ РФ.

Медведев охарактеризовал 84-летнего Чилингарова как выдающегося ученого и настоящего патриота, "человека целеустремленного, стойкого и мужественного, сильного и энергичного, с характером истинного полярника". При этом зампред СБ напомнил, что знал Чилингарова и "как доброго и сердечного человека, с которым было очень интересно общаться".

"Он был бесконечно предан своему делу", - добавил Медведев.

Зампред СБ РФ напомнил об активной деятельности Чилингарова "в самых разных сферах - в законотворческой и парламентской деятельности, в Русском географическом обществе, в реализации проектов международного сотрудничества в Арктике и Антарктике, в воспитании молодого поколения".

"Память об Артуре Николаевиче Чилингарове навсегда останется в наших сердцах", - заключил Медведев.

Как сообщает Ассоциация полярников, прощание с Героем Советского Союза и Героем России Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Политика и исследователя, по предварительным данным, похоронят на Новодевичьем кладбище.