Голикова назвала Чилингарова блестящим ученым и истинным патриотом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Героя России Артура Чилингарова и назвала его блестящим ученым и истинным патриотом, за плечами которого участие в сложнейших спасательных операциях.

"Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Артура Николаевича Чилингарова. Сегодня ушел из жизни Герой России и Советского Союза, блестящий ученый, исследователь Арктики и Антарктики, депутат Государственной думы в течение семи созывов", - привели слова Голиковой в ее секретариате.

Голикова отметила, что Чилингаров обладал глубочайшими знаниями в различных областях и посвятил себя науке и законотворчеству, достигнув невероятных успехов в каждой из этих сфер.

"Он был истинным патриотом, прекрасным организатором, добрым и отзывчивым человеком. За его плечами - участие в сложнейших спасательных операциях и тяжелейших условиях. Светлая память о нем навсегда в наших сердцах", - подытожила она.

О смерти Чилингарова сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Чилингарову было 84 года.