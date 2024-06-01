Матвиенко прокомментировала смерть Чилингарова

Ушедший из жизни исследователь и политик Артур Чилингаров был потрясающим человеком, который ни при каких обстоятельствах не снимал с себя ответственность за свою работу. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

1 июня стало известно о смерти Чилингарова, ему было 84 года.

"Примите глубокие и искренние соболезнования в связи со смертью Артура Николаевича. Ушел из жизни потрясающий человек, сильный, мудрый и самобытный. Патриот. Человек ответственный и государственный. И эту ответственность за исполнение своего долга, за свою работу он не снимал с себя ни при каких обстоятельствах", - говорится в телеграмме, которая, как сообщили в пресс-службе Совфеда, направлена родным Чилингарова.

Матвиенко подчеркнула, что он никогда не прикрывался политическими веяниями, не подстраивался под меняющиеся времена, был прямым и честным человеком, что всегда вызывало уважение.