Сенатор Косачев: Артур Чилингаров был мужественным человеком

Скончавшийся депутат Государственной Думы, полярный исследователь Артур Чилингаров был мужественным человеком и ярким политиком, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает 1 июня РИА «Новости».

О смерти Героя России, депутата Государственной Думы, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 1 июня.

Косачев рассказал, что имел честь не просто лично знать, а на протяжении многих лет тесно взаимодействовать с Артуром Чилингаровым. «Видел его в разных ситуациях и никогда не сомневался в том, что он не будет уходить от ответственности за принятие решений и будет отстаивать их до последнего, когда уверен в правильности выбора», — сказал вице-спикер Совфеда.

Косачев заявил, что Чилингаров «был мужественным человеком, профессиональным ученым и ярким политиком». «О таких говорят — достояние нации. Да, это о нем. Вечная память», — заключил парламентарий.

Справка

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде и все детство провел в блокадном городе. Затем был эвакуирован в Усть-Каменогорск. В 1963 году получил специальность «инженер-океанолог» по итогам обучения на арктическом факультете Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова.

Доктор географических наук. Профессор. Член-корреспондент Российской академии наук.

С 1969 по 1974 год занимал должность заместителя руководителя высокоширотных воздушных экспедиций «Север-21», «Север-25» и «Север-26», был начальником дрейфующей станции «Северный полюс — 19» и антарктической станции «Беллинсгаузен».

Затем работал в Госкомгидромете СССР, в частности, руководил управлением гидрометеорологической службы в Архангельской области. В 1986-1992 годы — заместитель председателя Госкомгидромета СССР, начальник главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана.

Руководил научной экспедицией к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь», участвовал в спасении научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1987 году возглавил поход атомного ледокола «Сибирь», достигшего Северного полюса.

С 1991 года бы президентом Ассоциации полярником, с 2009 года — президентом Государственной полярной академии, первым вице-президентом Русского географического общества.

В 1993-2011 годах являлся депутатом Государственной думы, причем в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах избирался по Ненецкому одномандатному избирательному округу. В 1993-2007 годах занимал пост вице-спикера палаты.

Работа в Госдуме не стала препятствием для ежегодных полярных экспедиций, которые возглавлял Чилингаров. При его содействии в 2003 году была открыта дрейфующая станция «Северный полюс-32», он присутствовал на борту одного из вертолетов Ми-8, которые впервые в истории России достигли Южного полюса. В 2007 году руководил научной полярной экспедицией «Арктика-2007» на судне «Академик Федоров», а также погружениями глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2».

С декабря 2008 года был специальным представителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

С ноября 2011 года в течение трех лет являлся членом Совета Федерации, а в 2016 году вернулся в Госдуму.

С сентябре 2021 года избран депутатом в составе списка кандидатов от «Единой России». Был одним из старейших по возрасту парламентариев в Думе VIII созыва.

Чилингаров — Герой Советского Союза и Герой России. Награжден орденами «Знак Почета», «За морские заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, и другими наградами.