Шойгу назвал Чилингарова эпохой в освоении Арктики

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким исследователя Арктики Артура Чилингарова.

«С болью в сердце узнал о смерти Артура Николаевича Чилингарова. С ним ушла целая эпоха, связанная с освоением Арктики», - сказал Шойгу.

Как отметил Шойгу, Чилингаров внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии. Неспроста его называли «Отец Арктики» - герой полярник посвятил большую часть своей жизни ее изучению.

«Артур Николаевич шел на риск и совершал невероятное. Он был надежным товарищем, интересным собеседником, мудрым человеком», - добавил Шойгу.

О смерти Артура Чилингарова ранее сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил не только успехи Артура Николаевича на поприще науки, но и в политике. Чилингаров избирался в Госдуму РФ на протяжении семи созывов.

Свои соболезнования в связи с кончиной знаменитого ученого выразил и Владимир Путин. С Чилингаровым его связывала долгая дружба.