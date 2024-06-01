Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью депутата Артура Чилингарова. Об этом в субботу, 1 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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— Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга, — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, российский лидер направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Чилингарова, передает РИА Новости.

О смерти депутата сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что Чилингаров эффективно решал задачи в науке и законотворчестве. Депутат избирался в Государственную думу в течение семи созывов.

За свою жизнь Чилингаров был удостоен званий Героев Советского Союза и России. Помимо работы депутатом, Чилингаров являлся полярным исследователем и ученым. Он исследовал Арктику и Антарктику, внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Был руководителем многих экспедиций.