Депутат Васильев назвал смерть Артура Чилингарова невосполнимой утратой

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова, назвав ее невосполнимой утратой.

О смерти Героя России, депутата Государственной Думы, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 1 июня.

«Скорбная новость. Ушел из жизни наш товарищ — Герой Советского Союза, Герой России, ученый с мировым именем, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Артур Николаевич Чилингаров», — приводит слова Васильева пресс-служба фракции.

Он отметил, что Артур Чилингаров был настоящим патриотом, не раз проявлял мужество и героизм во время своих многочисленных полярных экспедиций. Самой высокой оценки и искреннего признания заслуживает его парламентская, законотворческая работа, деятельное участие в проектах Русского географического общества, подчеркнул Васильев.