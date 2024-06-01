Видео Госдепа об опустении Белгорода оказалось фейком

Видеозапись с заявлениями официального представителя Госдепа Мэтью Миллера о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей, оказалась подделкой, но она мало чем отличается от реальной позиции и действий Госдепа. Об этом заявил ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Видеозапись с заявлениями официального представителя Госдепа Мэтью Миллера об отсутствии в Белгороде мирных жителей, которую я прокомментировал, оказалась фейком. К сожалению, он мало чем отличается от реальной позиции и действий Госдепа. Приведенные мною данные по атакам ВСУ на мирные объекты Белгородской области абсолютно реальные", - заявил ТАСС Валерий Фадеев.

Ранее глава СПЧ, комментируя появившееся в сети якобы заявление Миллера о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей, сообщал, что в результате атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты и население в Белгородской области погибли 175 мирных граждан, почти 800 мирных жителей ранены.