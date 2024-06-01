Лавров высказался о разделении блокадников властями ФРГ

Власти ФРГ разделили блокадников на заслуживающих компенсации и нет. Это цинично, поскольку все ленинградцы одинаково пострадали от нацистского геноцида. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистам проекта «Без срока давности», сообщает Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что в июле 2008 года власти Германии решили выплачивать компенсации только блокадникам еврейской национальности. МИД РФ не согласился с таким решением. Российские дипломаты заявили, что оно несправедливо, поскольку «все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали». Однако позиция Берлина не изменилась.

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«Нам ответили, что, мол, жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — заявил Лавров.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил власти ФРГ за отказ признавать блокаду Ленинграда геноцидом.