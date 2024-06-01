Российские журналисты не откажутся от «от заката до рассвета» пообщаться с американским актером Джорджем Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом, предложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сотрудница «Фонда Клуни за справедливость» рассказала, что организация хочет добиться от МУС и стран ЕС арестов находящихся за рубежом российских журналистов, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Медведев заметил, что «один посредственный актер по имени Джордж Клуни» решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру.

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По его мнению, фонду не удастся реализовать эту идею, так как российские профессиональные журналисты, очень внимательные и высококвалифицированные, первыми найдут артиста «и побеседуют с ним «от заката до рассвета».

Ранее сообщалось, что Амаль Клуни, соосновательница фонда, приняла активное участие в подготовке заключения для МУС по поводу ситуации в секторе Газа.